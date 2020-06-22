В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи по горячим следам задержали участников конфликта со стрельбой. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Вечером 22 июня в дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о конфликте неизвестных граждан на улице Просвещения в Адлерском районе города Сочи. По указанному адресу незамедлительно направили оперативную группу. По приезду сотрудников полиции участники конфликта скрылись с места происшествия, однако было обнаружено и изъято 10 гильз, предположительно, травматического оружия. В течение часа в ходе оперативно-разыскных мероприятий участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, по предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").