СК смягчил обвинение фигуранту дела о похищении вероятного убийцы депутата Вороненкова

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ переквалифицировал с убийства на причинение тяжких телесных повреждений обвинение Александру Сошникову, арестованному за похищение Юрия Василенко, который на Украине объявлен в розыск по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщила адвокат Василенко Алена Адлер.

"Следователи переквалифицировали Сошникову обвинение с убийства (ст. 105 УК РФ) на ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений)", - сказала она.

Адлер выразила возмущение в связи с изменением обвинения. По ее мнению, это "может привести к ослаблению процессуального контроля и дальнейшему смягчению наказания виновным". "Мы с этим решением не согласились и заявили ходатайство о переквалификации дела на убийство, совершенное группой лиц", - добавила адвокат.

По ее словам, Василенко до сих пор не считается погибшим и находится в международном розыске по делу об организации убийства Вороненкова, "так как его [Василенко] тело не обнаружено следствием". "Смерть Василенко с большой долей вероятности наступила в результате ранений при отсутствии первой помощи. Это, согласно результатам экспертизы и показаниям свидетелей по делу, считывалось по следам обильного кровотечения", - сказала она.

Адвокат Александр Карабанов заявил ТАСС, что родной брат Василенко Филипп не успел сдать образцы крови для определения крови родственника по ДНК и уехал на Украину к матери, отказавшись сотрудничать с российским следствием. "Мы хотим обратить внимание семьи, чтобы они хотя бы через адвокатов передали нам ДНК-материал Василенко", - сказал юрист.

Похищение в Москве

10 января 2019 года возле кафе на проспекте Мира неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия и насильно уложили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия. Похищенным оказался уроженец Харькова Юрий Василенко, объявленный Украиной в розыск по делу об убийстве Дениса Вороненкова. Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство). Правоохранительные органы задержали Сошникова в конце января 2019 года, а в начале февраля он был арестован Останкинским судом Москвы.

По делу также проходят Денис Долженков Алексей Зикеев, они обвиняются в похищении человека (по данным следствия, они помогли засунуть потерпевшего в багажник). Еще один фигурант дела, личность которого не установлена, скрылся от следствия и объявлен в розыск. С резолюции главы СК РФ Александра Бастрыкина всем обвиняемым Мосгорсуд продлил срок ареста до 10 июля.

Денис Вороненков 23 марта 2017 года был убит в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства оказался Владимир Тюрин - бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой.