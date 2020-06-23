На главу сахалинской компании завели дело за уклонение от таможенных платежей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сахалинская таможня возбудила уголовное дело в отношении директора компании, уклонившейся от уплаты платежей на 8,6 млн рублей за ремонт судна за границей. Об этом во вторник сообщает таможня.

"Общая сумма недоплаченных таможенных платежей составила 8,6 млн рублей, что является особо крупным размером. Сахалинская таможня возбудила уголовное дело в отношении директора фирмы по п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица). Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы таможни, в 2016 году судно одной из сахалинских компаний было временно вывезено из Южно-Курильска (Курильские острова, Сахалинская область) в Пусан (Республика Корея) для буксировки другого судна. Однако планы компании поменялись. В результате временно вывезенное судно в порту прибытия также встало на ремонт. Стоимость работ превысила $600 тыс. Однако указанную сумму в связи с банкротством компания передала в качестве долга вместе с правами на владение судна другой фирме. Последняя осуществила обратный ввоз судна только в 2018 году после проведения еще одного докового ремонта в Пусане. При этом в поданной в сахалинскую таможню декларации не были заявлены расходы на первый ремонт, а также на покупку дополнительного оборудования для оснащения судна еще на $43,5 тыс. для второго ремонта.

В настоящее время судно арестовано. Проводится расследование.