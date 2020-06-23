В лесничестве Магаданской области обнаружили угрожающую экологии свалку

ТАСС, 23 июня. Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и обнаружила в зеленой зоне лесничества несанкционированную свалку отходов разного класса опасности. Об этом во вторник сообщается в релизе прокуратуры Магаданской области.

В интернете и местных СМИ распространилась информация о незаконном месте скопления мусора в лесу. Несанкционированный полигон расположился в карьере рядом с федеральной трассой "Колыма", соединяющей Магаданскую область и Республику Саха (Якутия).

"Установлено, что в зеленой зоне Магаданского лесничества на площади 4 400 кв. м размещены отходы производства и потребления различного класса опасности, что ставит под угрозу права граждан на благоприятную окружающую среду и может привести к негативным последствиям в виде загрязнения почв, возникновения пожаров", - говорится в сообщении.

Природоохранным прокурором внесено представление врио руководителя Департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, которое сейчас находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.