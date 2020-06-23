Экс-директора лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае отпустили из-под стражи

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре отправил под домашний арест Максима Кузнецова, бывшего директора лагеря горнолыжного комплекса "Холдоми", где произошел пожар, в котором погибли дети. Об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде города.

"Мера пресечения изменена на домашний арест до 22 июля", - сказал представитель суда.

В конце июля прошлого года Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора лагеря Кузнецова, владельца комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Они стали фигурантами дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). В сентябре мера пресечения всем троим была продлена до 22 декабря. Затем были поданы жалобы на арест, Новгородцева в итоге отпустили под домашний арест, затем под подписку о невыезде. В марте Бурлаков был отпущен под домашний арест.

По данным следствия, в лагере проводились плановые учения, в ходе которых сотрудник МЧС Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. Бурлаков и Кузнецов, по версии следствия, не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток сгорели 20.