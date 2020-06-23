Глава управления лесами на Алтае, подозреваемый в превышении полномочий, признал вину

БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края и начальник отдела управления лесами по Белокурихинскому лесничеству, подозреваемые в превышении должностных полномочий, полностью признали вину. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде. Об этом сообщили ТАСС во вторник в следственном управлении СК РФ по региону.

"У них (подозреваемых) подписка о невыезде в связи с полным признанием вины", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в отношении начальника управления лесами Владимира Черных и начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Минприроды Алтайского края Сергея Пухирева возбуждено уголовное дело. Они подозреваются по ч. 1 ст. 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". В понедельник в управлении лесами Минприроды прошли обыски.

По данным следствия, чиновники в 2017 году, нарушая законодательства в сфере лесоохраны, незаконно организовали рубку в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Из-за превышения должностных полномочий гослесфонду причинен ущерб более чем на 950 тыс. рублей. Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ по региону.