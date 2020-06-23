Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме Киева возросло до пяти

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Украинские спасатели извлекли тело пятого погибшего из под завалов на месте взрыва в жилом доме на востоке Киева. Об этом во вторник сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Найдено тело мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин и троих мужчин", - говорится в сообщении.

Спасательные работы на месте происшествия проводят 211 человек и 42 единицы техники.

21 июня в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. По данным МВД, в результате взрыва разрушено 16 квартир с четвертого по девятый этаж. В целом повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности.