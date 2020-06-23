В Москве из супермаркета похитили две бутылки элитного коньяка почти на 180 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения из супермаркета в центре Москвы двух бутылок элитного коньяка в подарочной упаковке стоимостью почти 180 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, в понедельник в полицию с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что неизвестный молодой человек из супермаркета на Таганской площади похитил коньяк Remy Martin Louis стоимостью 87 тыс. рублей и Hennesy Paradis Imperial стоимостью 90 тыс. рублей.

"Общая сумма материального ущерба, нанесенного организации, составила 177 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.