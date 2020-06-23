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ДТП с тремя машинами произошло на северо-западе Москвы

Движение транспорта на улице Народного ополчения затруднено

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Три автомобиля, в том числе такси, столкнулись на улице Народного ополчения на северо-западе Москвы. Как сообщили ТАСС во вторник в управлении столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб один из водителей.

"В 08:40 на улице Народного ополчения у дома 47, водитель автомобиля Hyundai совершил столкновение с транспортными средствами Mercedes и автомобилем такси Volkswagen. На месте ДТП медиками констатирована смерть водителя автомобиля Hyundai. Причины смерти устанавливаются", - сказали в управлении.

В настоящее время в районе аварии движение транспорта затруднено. На месте работают оперативные службы.

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