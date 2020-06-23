Полиция Вашингтона разогнала протестующих, пытавшихся снести памятник президенту Джексону

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Полицейские в американской столице в понедельник вечером применили перцовый газ для разгона протестующих, пытавшихся снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845). Об этом сообщила газета The Washington Post .

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По ее данным, демонстранты накинули веревки на статую, расположенную на площади Лафайет-сквер, и принялись раскачивать ее. Правоохранители вмешались в ситуацию, начав возводить ограждения вокруг памятника. В результате полицейским удалось оттеснить протестующих. Как отмечает издание, имели место задержания.

Беспорядки прокомментировал президент США Дональд Трамп. "Большое число людей задержано за позорный акт вандализма на Лафайет-сквер в отношении великолепного памятника Эндрю Джексону и порчу фасада церкви Святого Иоанна напротив. 10 лет тюрьмы по закону о сохранении мемориалов ветеранам. Остерегайтесь!" - написал президент в своем Twitter.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, в результате чего Флойд вскоре умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.