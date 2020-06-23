Адвокат Ефремова сообщил, что актера лишат водительских прав, но не пожизненно

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, будет лишен водительских прав, сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев. При этом он опроверг информацию о хроническом алкоголизме актера и пожизненном лишении прав.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, в связи с чем его могут лишить водительских прав пожизненно. "Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает", - сообщил Пашаев.

Он не подтвердил информацию о том, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. "Что касается хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.