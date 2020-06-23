В Петербурге задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 4 млн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали четверых мужчин, на счет которых пенсионерка перевела более 4 млн рублей, как ей объяснили, "для сохранности". Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лжесотрудник банка позвонил 67-летней петербурженке и порекомендовал перевести деньги на указанные им счета для сохранности. "Пенсионерка поверила злоумышленнику и перечислила около 2 млн через онлайн-приложение. Затем в течение нескольких дней пожилая женщина сняла со вкладов в отделениях банка еще свыше 2 млн рублей, которые перевела на указанные незнакомцем счета через банкомат. Сотрудники уголовного розыска в одной из гостиниц Северной столицы задержали троих подозреваемых. Их сообщник был задержан спустя несколько часов на Лахтинском проспекте", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция нашла при обысках по домам у подозреваемых свыше 150 банковских карт, компьютер, 190 сим-карт, 13 мобильных телефонов. Правоохранители считают, что это не первое подобное преступление задержанных.

Двоих мужчин заключили под стражу, двоих отпустили под подписку о невыезде, сказала Волк.