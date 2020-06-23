Суд отправил профессора МГМУ им.Сеченова в колонию-поселения за незаконное хранение оружия

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы приговорил к восьми месяцам колонии-поселения ветерана войны в Афганистане, профессора Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 58-летнего Андрея Щеглова, признав его виновным в незаконном хранении оружия. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Корчагин.

Он пояснил, что летом прошлого года тот же суд приговорил Щеглова к 1 году условно, но адвокат обжаловал это решение, и Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение.

"Рассматривая дело вторично, Чертановский суд принял решение и назначил ему наказание в виде восьми месяцев колонии-поселения. И это несмотря на то, что при вынесении приговора судом описаны в качестве смягчающих обстоятельств участие Щеглова в боевых действиях по защите Отечества", - сказал Корчагин. Он подчеркнул, что после ознакомления с протоколом судебного заседания защитой будет подана апелляционная жалоба.

В декабре 2018 года при обыске в квартире Щеглова на Кировоградской улице были найдены пистолет Макарова, автомат АК-74, снайперская винтовка Драгунова, винтовка Mauser 98К. При этом экспертиза показала, что значительная часть найденного оружия у профессора непригодна для стрельбы. Тем не менее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). "Мой подзащитный хранил эти предметы в качестве коллекции", - прокомментировал адвокат Щеглова обыски в квартире его подзащитного.