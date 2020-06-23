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Дело Пола Уилана
Обновлено 

Осужденный за шпионаж Пол Уилан не будет обжаловать приговор

Адвокат Ольга Карлова сообщила, что ее подзащитный не верит в успешный итог рассмотрения дела в апелляционной инстанции
Пол Уилан Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пол Уилан
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж против России Пол Уилан принял решение не обжаловать свой приговор. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

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"Мы только что были у Пола в СИЗО "Лефортово", где он принял окончательное решение не обжаловать свой приговор и написал соответствующее заявление. После вступления приговора в силу мы с нашим подзащитным решим, будем ли подавать прошение о помиловании", - сказала она.

По словам Карловой, ее подзащитный не верит в успешный итог рассмотрения дела в апелляционной инстанции и не доверяет российскому правосудию.

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