Осужденный за шпионаж Пол Уилан не будет обжаловать приговор

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж против России Пол Уилан принял решение не обжаловать свой приговор. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

"Мы только что были у Пола в СИЗО "Лефортово", где он принял окончательное решение не обжаловать свой приговор и написал соответствующее заявление. После вступления приговора в силу мы с нашим подзащитным решим, будем ли подавать прошение о помиловании", - сказала она.

По словам Карловой, ее подзащитный не верит в успешный итог рассмотрения дела в апелляционной инстанции и не доверяет российскому правосудию.