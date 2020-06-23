Пять человек пострадали в ДТП в Тульской области

ТАСС, 23 июня. Пять человек, в том числе двое детей 10 и 14 лет, пострадали в результате столкновения автомобилей Ford Focus и Volkswagen Passat в Ефремовском районе Тульской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП произошло в 08:50 на 301-м км автодороги М-4 "Дон" Ефремовского района Тульской области.

"По предварительной информации, водитель Ford при выезде со второстепенной дороги по полосе разгона совершил разворот через сплошную линию и не предоставил преимущества в движении двигавшемуся по главной дороге автомобилю Volkswagen", - сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения пострадали две женщины и две девочки 10 и 14 лет, находившиеся в Volkswagen, а также водитель Ford. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.