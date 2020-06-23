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В Германии задержали экс-главу Wirecard после пропажи со счетов компании €1,9 млрд

Прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало и что ее указывали в отчетности, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Ушедший на прошлой неделе в отставку глава оператора электронных платежей Wirecard Маркус Браун задержан в Германии. Об этом сообщила во вторник прокуратура Мюнхена.

"Господин Браун вчера вечером явился в прокуратуру", - говорится в пресс-релизе. В течение дня будет принято решение о помещении экс-главы компании под арест на время следствия.

Скандал вокруг Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого стало известно, что Браун уходит в отставку. Компания отсутствие средств до сих пор официально не объясняла.

Прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало и что ее указывали в отчетности, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Обвиняется Браун в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов".

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