В Германии задержали экс-главу Wirecard после пропажи со счетов компании €1,9 млрд

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Ушедший на прошлой неделе в отставку глава оператора электронных платежей Wirecard Маркус Браун задержан в Германии. Об этом сообщила во вторник прокуратура Мюнхена.

"Господин Браун вчера вечером явился в прокуратуру", - говорится в пресс-релизе. В течение дня будет принято решение о помещении экс-главы компании под арест на время следствия.

Скандал вокруг Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого стало известно, что Браун уходит в отставку. Компания отсутствие средств до сих пор официально не объясняла.

Прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало и что ее указывали в отчетности, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Обвиняется Браун в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов".

Незаконные рыночные манипуляции в ФРГ караются сроком до пяти лет.