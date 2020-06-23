В Петербурге задержали четверых за хищение 35 тонн брусники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Полицейские при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии провели обыски и задержали в Санкт-Петербурге коммерсанта и еще троих человек по подозрению в крупном мошенничестве и хищении у компаний по оптовой торговле 35 тонн замороженной брусники, а также 20 тонн сыра и 20 тонн сливочного масла. У подозреваемых изъято оружие и документы, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и области.

"Оперативники установили причастность коммерсанта к афере с продуктами. Также были установлены другие участники мошеннической схемы - 55-летний петербуржец, 37-летняя жительница Выборгского района Ленобласти и 41-летняя жительница Красного Села. Все четверо подозреваемых были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал представитель ведомства.

По местам жительства задержанных провели обыски, в ходе которых полицейские изъяли бланки удостоверений с логотипами российских органов власти, наличные деньги в рублях и иностранной валюте, а также пистолет австрийской фирмы Glock и более 60 патронов к нему.

В полиции отметили, что все задержанные стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело возбудили после того, как с двумя коммерсантами, которые занимаются оптовыми продажами товаров из Белоруссии, заключили договор на поставку на склад в Ленинградской области 35 тонн замороженной брусники, а также 20 тонн сливочного масла и такого же количества сыра.

Продукты на общую сумму свыше 18 млн рублей привезли на склад, однако оплату за них поставщики так и не получили, а сам товар пропал со склада. В ходе расследования установлено, что часть похищенных товаров обнаружили в московском регионе.

В полиции также полагают, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям в других регионах России. Эта информация проверяется следователями.