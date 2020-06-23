Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

ТАСС, 23 июня. Пять человек доставлены в медучреждение после столкновения двух автомобилей ВАЗ-2114 в Рязанской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ГИБДД по Рязанской области.

Столкновение произошло во вторник около 09:30 в Сараевском районе на 4-м километре автодороги обхода рабочего поселка Сараи.

"В результате ДТП пострадали пять человек. Травмы получили оба водителя и трое пассажиров транспортных средств. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в управлении.

По предварительной информации, 67-летний житель Сараи, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не предоставил преимущество проезда другому автомобилю под управлением 32-летнего водителя, вследствие чего произошло столкновение.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.