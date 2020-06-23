В Ленобласти мужчина получил тяжелые травмы при взрыве снаряда времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Житель Ленинградской области получил тяжелые травмы при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны, который он пытался разобрать у себя на участке, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Мужчина попал в больницу с минно-взрывной травмой головы, грудной клетки, живота, конечностей и ожогами 25% тела. На территории своего участка разбирал снаряд и подорвался на нем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в понедельник поздно вечером в Волховском районе Ленинградской области. Во вторник утром сотрудники экстренных служб посетили место ЧП и установили, что, по предварительным данным, боеприпас произведен в годы Великой Отечественной войны.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.