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В Ленобласти мужчина получил тяжелые травмы при взрыве снаряда времен войны

Он пытался разобрать снаряд у себя на участке, сообщил источник в экстренных службах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Житель Ленинградской области получил тяжелые травмы при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны, который он пытался разобрать у себя на участке, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Мужчина попал в больницу с минно-взрывной травмой головы, грудной клетки, живота, конечностей и ожогами 25% тела. На территории своего участка разбирал снаряд и подорвался на нем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в понедельник поздно вечером в Волховском районе Ленинградской области. Во вторник утром сотрудники экстренных служб посетили место ЧП и установили, что, по предварительным данным, боеприпас произведен в годы Великой Отечественной войны.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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