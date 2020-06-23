В Петербурге проверяют сообщение об обрушении в здании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверяют информацию о том, что в здании в Санкт-Петербурге во вторник произошло обрушение и под завалами оказались люди. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проверяется информация о том, что произошло обрушение и под завалами [находятся] люди", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение поступило о том, что инцидент произошел в Красносельском районе. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.