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В Петербурге проверяют сообщение об обрушении в здании

По информации источника ТАСС, есть сведения, что под завалами могут находиться люди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверяют информацию о том, что в здании в Санкт-Петербурге во вторник произошло обрушение и под завалами оказались люди. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проверяется информация о том, что произошло обрушение и под завалами [находятся] люди", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение поступило о том, что инцидент произошел в Красносельском районе. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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