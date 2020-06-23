МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Автомобиль загорелся в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 13:33 поступило сообщение о возгорании автомобиля в туннеле на проспекте Маршала Жукова. Происходило загорание моторного отсека и салона легкового автомобиля на полосе по направлению в область. Сведений о пострадавших не поступало. В 13:57 загорание ликвидировано", - сказали в ведомстве.

В тоннеле штатно работает система принудительной вентиляции, добавили в МЧС. По данным из открытых источников, на данном участке образовался затор.