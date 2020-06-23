Слушания по делу MH17 отложены до 26 июня

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 23 июня. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году продолжатся в пятницу, 26 июня. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая во вторник заседание.

"Сейчас мы прервем слушания до 10:00 (11:00 мск) пятницы. Прошу сторону обвинения проинформировать, ожидаются ли какие-то изменения, <...> но если нет, то мы вернемся в суд в пятницу", - заявил он.

Представители обвинения и защиты не высказали возражений на этот счет, тогда Стейнхейс объявил слушания завершенными.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, в которую вошли трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Процесс над ними начался в понедельник в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.