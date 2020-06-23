Около 30 фанатов "Спартака" задержаны по делу о хулиганстве после перекрытия дороги

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 30 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" задержаны по делу о хулиганстве после перекрытия подъездной дороги к стадиону "Открытие-Арена" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 30 человек, которые являются болельщиками "Спартака", задержаны и допрошены в рамках уголовного дела по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все допрошенные отпущены под подписку о невыезде.

Ранее полиция задержала троих болельщиков: Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение.

По данным московской полиции, 19 июня в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона, фанаты перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, порядка 20 человек перекрыли Проектируемый проезд и развернули баннеры.

Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился 19 июня.