Источник: по делу о ДТП с Ефремовым осталось провести только автотехническую экспертизу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Расследование ДТП с участием актера Михаила Ефремова может завершиться в ближайшие два месяца, по делу осталось провести автотехническую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, близкий к следствию.

"В рамках расследования уголовного дела осталось провести только автотехническую экспертизу, чтобы полностью исключить версию неисправности автомобиля Ефремова. После этого можно будет говорить о сроках завершения расследования. Оно может завершиться в ближайшие два месяца", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что срок расследования установлен до 9 августа, но может быть продлен до года. "Сейчас расследование находится в активной фазе, его никто не затягивает", - добавил источник. Он напомнил, что Ефремову уже проведена психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым. "Результаты приобщены к материалам дела", - уточнил собеседник агентства.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.