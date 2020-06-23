Два человека пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона во время ремонта в частном доме в деревне Пехорка городского округа Люберцы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.

"В двухэтажном доме при помощи газового баллона устанавливали натяжные потолки. Во время ремонта баллон упал и произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал источник.

В результате возникло возгорание на площади около 40 кв. м, разрушений в доме не последовало. "Двое мужчин получили ушибы и ожоги, им оказывается медицинская помощь", - уточнили в экстренных службах. Пожар ликвидирован.