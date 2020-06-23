В Гренландии завели дело об осквернении памятника участвовавшему в колонизации священнику

СТОКГОЛЬМ, 23 июня. /ТАСС/. Гренландская полиция начала следствие в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в осквернении памятника датско-норвежскому священнику Хансу Эгеде, участвовавшему в 20-х годах XVIII века в колонизации Гренландии. Об этом сообщает во вторник агентство Ритсаус бюро.

21 июня, в национальный день Гренландии, установленная в столице острова Нууке скульптуру облили красной краской и написали по-английски "деколонизируй". Подозреваемому может быть предъявлено обвинение на основании 46-й статьи уголовного кодекса - "Осквернение общественных памятников и им подобного".

Гренландский художник Аккалу Бертельсен объяснил акт вандализма тем, что настало время "положить конец прославлению колонизаторов".

Памятник Хансу Эгеде не впервые подвергается нападению вандалов. В 1973 он был просто облит красной краской, а в 2012-м на пьедестале еще и написали красным "666".

Очередная волна борьбы с памятниками деятелям прошлого началась в США и Европе на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, в результате чего Флойд вскоре умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.