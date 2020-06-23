{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение по тоннелю на проспекте Маршала Жукова в Москве восстановлено

Ранее там загорелся автомобиль
Описание
© ГУ МЧС РФ по Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по тоннелю на проспекте Маршала Жукова в Москве полностью восстановлено, сообщили ТАСС во вторник в столичном управлении ГИБДД.

"Движение из тоннеля в сторону центра восстановлено", - сказали в ведомстве.

В 13:33 мск поступило сообщение о возгорании автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Происходило загорание моторного отсека и салона легкового автомобиля на полосе по направлению в область. В 13:57 мск возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Из-за пожара движение в сторону центра перекрывалось.

Теги
Россия
Источник: найденные в Москве младенцы оказались суррогатными детьми
В квартире, где обнаружили детей, нашли документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО
Читать полностью