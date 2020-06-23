Движение по тоннелю на проспекте Маршала Жукова в Москве восстановлено

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по тоннелю на проспекте Маршала Жукова в Москве полностью восстановлено, сообщили ТАСС во вторник в столичном управлении ГИБДД.

"Движение из тоннеля в сторону центра восстановлено", - сказали в ведомстве.

В 13:33 мск поступило сообщение о возгорании автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Происходило загорание моторного отсека и салона легкового автомобиля на полосе по направлению в область. В 13:57 мск возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Из-за пожара движение в сторону центра перекрывалось.