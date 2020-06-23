В Федеральной палате адвокатов обеспокоены поведением защиты по делу Ефремова

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле актера Михаила Ефремова: они разглашают адвокатскую тайну и используют участие в деле в качестве саморекламы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФПА.

Потерпевших в уголовном деле представляет московский адвокат Александр Добровинский, Ефремова защищает Эльман Пашаев из Северной Осетии.

"Адвокаты активно выступают в СМИ в связи с данным происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу, публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы", - говорится в заявлении совета ФПА.

В связи с этим в ФПА обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов, и считают, что из-за этого в общественном мнении может сложиться превратное представление об адвокатской деятельности.