Защита издателя "Медиазоны" Верзилова обжаловала его арест

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сторона защиты издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова подала жалобу на его арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Я подал жалобу на арест своего доверителя. Ее рассмотрят в Мосгорсуде 25 июня", - сказал адвокат.

Мещанский суд Москвы арестовал Верзилова на 15 суток, признав виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка").

Ранее полиция составила протокол в отношении Верзилова о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, Верзилов готовил "акцию на 24 июня". Согласно материалам дела, Верзилов в грубой форме нецензурно бранился вечером 21 июня у входа на станцию метро "Красносельская" и в 500 метрах от ОВД "Красносельский", где его допрашивали следователи.

В воскресенье Верзилова допросили как свидетеля по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

По этому же делу прошел обыск в столичном музее "АРТ4" и квартире его владельца Игоря Маркина. Верзилов был задержан утром в воскресенье в своей московской квартире.