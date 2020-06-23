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СК возбудил дело по факту обнаружения пяти новорожденных в квартире в Москве

Устанавливаются родители детей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке Москвы пятерых новорожденных детей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, во вторник в квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве обнаружено пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины, личности которых устанавливаются. "По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи Главного управления СК по Москве. Устанавливаются родители детей", - сказала Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что няня не смогла пояснить, кто является родителями детей. Младенцев отправили в лечебное учреждение.

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