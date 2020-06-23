Пассажирский теплоход сел на мель под Сыктывкаром

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Пассажирский теплоход "Усть-Сысольск" сел на мель на реке Вычегде у поселка Седкыркещ под Сыктывкаром. Все 16 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал, сообщила спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

"Сегодня утром теплоход "Усть-Сысольск" сел на мель, не доехав практически 100 м до Седкыркеща. На борту находилось 16 пассажиров, которые возвращались с ночной смены. В данный момент все они эвакуированы силами МЧС и местными жителями, которые предоставили свои лодки", - написала Дорофеева на своей странице во "ВКонтакте".

По ее данным, пока теплоход не могут снять с мели, для жителей организовано бесплатное автобусное сообщение до поселка Трехозерка. Оттуда добраться до Сыктывкара можно будет катером "В-114" - он обладает меньшей осадкой. Место причала в Седкыркеще для "Усть-Сысольска" теперь будет изменено, сообщила спикер, ссылаясь на главу поселка Юрия Пелевина.

"Переговорила по телефону с начальником Главного управления МЧС России по Коми Алексеем Пархомовичем. Он сообщил, что спасатели организовали патрулирование, ситуацию держат под контролем", - добавила спикер.