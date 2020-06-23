Найденные в Москве младенцы оказались суррогатными детьми

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пятеро новорожденных, обнаруженные во вторник в квартире на северо-востоке Москвы, оказались суррогатными детьми. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

"Найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей - граждан Китая", - пояснил источник. Он добавил, что в квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО.

ГУ МВД по Москве подтверждают информацию, что пятеро детей рождены от суррогатных матерей.

"В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, предположительно, осуществляющие услуги по суррогатному материнству" - сказал обеседник агентства. Он добавил, что сотрудники полиции и медработники приехали в квартиру с проверкой. Там находились две женщины и пятеро грудных детей. В настоящее время младенцев осматривают врачи.

Следователи возбудили уголовное дело.

В новость были внесены изменения (16:41 мск) — добавлены подробности по тексту.