Адвокат родственников погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил их участие в ток-шоу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве, участвуют в ток-шоу, чтобы уголовное дело дошло до суда и артисту было вынесен справедливый приговор. Об этом ТАСС сообщил во вторник адвокат семьи Александр Добровинский.

Он пояснил, что 22 года назад в ДТП погиб двоюродный брат Сергея Захарова Виктор Венедиктов, и виновнику смертельной аварии удалось уйти от ответственности. У погибшего остались вдова и дочь.

"24 июля 1998 года Виктор Венедиктов ехал на автомобиле по своей полосе поздно ночью (как и Сергей Захаров 8 июня), когда выскочивший на встречку автомобиль столкнулся с ним. Венедиктов умер через семь дней в больнице, виновник аварии по неизвестным причинам избежал наказания. И эта история оставила страшный след в памяти семьи Захаровых-Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась. Вот почему мы видим их на телеканале "Россия-1", - сказал Добровинский.