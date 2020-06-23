{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана
Обновлено 

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля

Ранее адвокат Ольга Карлова сообщила, что ее подзащитный решил не обжаловать приговор

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Приговор гражданину США Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если не будет обжалован сторонами процесса. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

На эту тему
Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

"[Уилан] вчера получил переведенную копию приговора. И, если не обжалует либо если не подаст апелляционное представление прокуратура, то он вступит в силу 3 июля", - сказала она.

Согласно российскому законодательству, приговор Уилану вступит в силу через 10 суток со дня вручения ему копии судебного решения.

Ранее адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила ТАСС, что тот решил не обжаловать приговор и написал соответствующее заявление.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
В Татарстане повредили памятник Герою Советского Союза
Прокуратура проводит проверку
Читать полностью