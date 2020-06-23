В Татарстане повредили памятник Герою Советского Союза

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту повреждения бюста Героя Советского Союза Халила Хайруллина, установленного в селе Кугеево в Татарстане, органы дознания возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокурора Республики Татарстан организовала проверку в связи с повреждением бюста Героя Советского Союза Хайруллина Х. З. По предварительным данным, [инцидент произошел] в период с 20 по 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, памятник установлен возле дома № 16 на улице Мира в селе Кугеево Зеленодольского муниципального района. Органы дознания возбудили по факту инцидента уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

"По делу проведен осмотр места происшествия, подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, проводятся оперативно-разыскные меры для установления причастных к инциденту лиц", - говорится в сообщении.

В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц исполкома сельского поселения на предмет своевременности и полноты мер по сохранению бюста и поддержанию его в надлежащем состоянии.