Суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, открывшего стрельбу в парке Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину, который устроил стрельбу на территории парка культуры и отдыха в городе Ставрополе и совершил несколько выстрелов в сотрудников полиции. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

"Приговором Ставропольского краевого суда [мужчина] признан виновным по всем эпизодам предъявленного обвинения и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, угрозах убийством, умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений и совершении хулиганства с применением оружия.

В конце ноября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять в воздух на территории парка культуры и отдыха "Центральный" в Ставрополе. Позже он угрожал убийством охраннику парка и совершил несколько выстрелов в сторону полицейских, которые пытались его задержать. Никто из полицейских не пострадал, сам мужчина во время задержания был ранен и доставлен в медицинское учреждение.