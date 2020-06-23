СК возбудил второе дело в отношении арестованного бывшего заммэра Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили второе уголовное дело о получении взятки в отношении ранее арестованного бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время следователями совместно с региональным управлением ФСБ России установлена причастность 40-летнего бывшего чиновника к совершению еще одного эпизода преступной деятельности. <…> По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело также по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2019 года Бадаев получил от генерального директора коммерческой строительной организации более 2 млн рублей за оказание содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города.

Ранее в отношении Бадаева было возбуждено уголовное дело также по статье о получении взятки. 17 января Кировский районный суд Ярославля арестовал Бадаева. Срок содержания под стражей был продлен до 15 июля. На суде Бадаев сообщал, что уволился из мэрии 16 января по собственному желанию.

Как ранее сообщали в ведомстве, Бадаев летом 2019 года предложил руководителю ООО "Юридическое бюро "Ордер", которое руководит ООО "Ремиз", оказать содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров с МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля", а также своевременной приемке к оплате выполненных работ в рамках указанных договоров на общую сумму более 12 млн рублей. Бадаев должен был получить в качестве незаконного денежного вознаграждения 10% от общей суммы, то есть не менее 1,2 млн рублей. По версии следствия, Бадаев получил от взяткодателя часть суммы в размере 390 тыс. рублей, оставшуюся сумму он получить не успел.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии Ярославля приступил в начале 2019 года.