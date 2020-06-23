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В Новой Москве легковая машина врезалась в остановку

Водитель погиб, больше никто не пострадал

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в остановку в поселке Батыбино в Новой Москве и перевернулся. Как сообщили ТАСС во вторник в управлении столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель погиб.

"В 17:30 мск на Бетонном кольце (трасса А-107) в районе поселка Батыбино водитель автомобиля "Лада" совершил наезд на бетонное основание остановочного павильона, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель "Лады" скончался", - сказали в управлении.

В ГИБДД отметили, что, кроме водителя, больше никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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