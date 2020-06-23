Участников "Артподготовки" Петрову и Свищева объявили в международный розыск

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал двух участников запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка" Надежду Петрову и Александра Свищева, обвиняемых в рамках уголовного дела о терроризме. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, обвиняемые объявлены в международный розыск.

"Постановлениями Лефортовского районного суда города Москвы от 23 июня 2020 года избрана мера пресечения в отношении Свищева Александра Владимировича и Петровой Надежды Владимировны, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту), в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они объявлены в международный розыск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, срок содержания под стражей Свищева и Петровой начнет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию России, а именно с момента пересечения им госграницы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации.