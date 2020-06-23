В Адыгее по делу о гибели женщины от обрушения остановки возбуждено новое уголовное дело

МАЙКОП, 23 июня. /ТАСС/. Новое уголовное дело возбуждено по факту гибели пожилой женщины из-за обрушения общественной остановки в Майкопе, его фигурантом стал бывший и. о. директора муниципального казенного учреждения Майкопа, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Адыгее.

"В Адыгее в рамках расследования уголовного дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пенсионерки выявлен еще один эпизод преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения Муниципального образования "Город Майкоп". Он подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

17 июня в Майкопе из-за порывов сильного ветра обрушился остановочный павильон. На месте происшествия от полученных травм скончалась 78-летняя местная жительница, 21-летняя женщина госпитализирована в республиканскую больницу, 11-летняя девочка после осмотра врачей была отпущена на амбулаторное лечение. 18 июня было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). 21 июня следствие предъявило обвинение 42-летнему предпринимателю.

По данным следствия, муниципальный чиновник небрежно отнесся к своим должностным обязанностям. Летом 2016 года он допустил выполнение работ по установке и креплению основания конструкции остановочного павильона на улице Чкалова, которые не отвечали требованиям безопасности. Кроме того, подозреваемый не обеспечил контроль и технический надзор за содержанием и ремонтом объекта внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, что повлекло по неосторожности смерть пенсионерки и причинение вреда пострадавшим, уточнили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.

Индивидуальный предприниматель, которому предъявили обвинение, в рамках договора подряда выполнил работы по установке остановочного павильона на улице Чкалова Бизнесмен в нарушение технических условий по установке и креплению основания конструкции установил павильон на предварительно не забетонированную площадку.