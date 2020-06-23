Экс-заммэра Оренбурга сообщил в суде цель передачи взятки бывшему главе города

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Осужденный за получение взятки в особо крупном размере бывший заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов сообщил в ходе судебного заседания, что передавал в мае 2018 года главе Оренбурга Евгению Арапову 400 тыс. рублей, чтобы нивелировать недовольство его работой со стороны руководителя и избежать возможного наказания или увольнения, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Ленинский районный суд Оренбурга во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Арапова, обвиняемого в получении взятки (три эпизода) и в создании юридического лица через подставных лиц. Суд обеспечил присутствие Борисова на судебном заседании в качестве лица, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство после заключения досудебного соглашения.

"Арапову я передавал 400 тыс. рублей. Эта сумма родилась спонтанно, никто эту сумму никогда не обговаривал, никто эту сумму у меня никогда не просил. Я так решил, это было просто такое решение, не более того. У меня возник целый ряд упущений по работе, для того, чтобы снять эту напряженность, я это и сделал. Евгений Сергеевич [Арапов] меня ни о чем не просил, не требовал, никогда этого не было, это было чисто мое решение, мое желание, не более этого", - сказал Борисов, отвечая на вопросы гособвинения.

Борисов сообщил, что ранее получил взятку от директора компании "УКС-инвест" Александра Ершова в размере 600 тыс. рублей в купюрах достоинством пять тысяч рублей. Деньги предназначались за общее покровительство организации. Борисов добавил, что брал взятку "исключительно для себя, для своих личных целей". Недовольством в работе, о котором Арапов якобы говорил Борисову в личных беседах и на совещаниях в администрации, он подразумевал отсутствие поступлений денег со стороны компании на инвестирование строительства дома на улице Высотной Оренбурга.

На вопрос прокурора о причинах передачи денег Арапову, Борисов ответил: "Чтобы снять социальное напряжение, чтобы меня не наказали и не уволили". При этом он уточнил, что связи между деньгами, полученными от Ершова и переданными Арапову, нет никакой: "Это мое личное решение". Борисов также отметил, что больше ничего не передавал своему руководителю.

Уголовное дело экс-главы Оренбурга

Бывшего мэра Оренбурга Арапова обвиняют в получении взятки (три эпизода) и в создании юридического лица через подставных лиц. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, срок домашнего ареста завершился 8 июля 2019 года.

По версии следствия, с декабря 2011 года по июль 2012-го Арапов зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. Это позволило ему получить прибыль в размере свыше 14 млн рублей.

В период с августа 2016 года по май 2018-го, как считает следствие, Арапов лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова и двух руководителей строительных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму свыше 2,7 млн рублей. Взамен он должен был оказать покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. В частности, по данным следствия, Арапов и его заместитель Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей.