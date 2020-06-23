Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Мексике

ТАСС, 23 июня. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло во вторник на юге Мексики. Такие уточненные данные привела в Twitter Национальная сейсмологическая служба латиноамериканской страны.
SISMO Magnitud 7.5 Loc 23 km al SUR de CRUCECITA, OAX 23/06/20 10:29:02 Lat 15.57 Lon -96.09 Pf 5 km pic.twitter.com/8uuY2um91w— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 23, 2020
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,3. По его данным, очаг залегал на глубине 12 км.
Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака), где проживают около 260 тыс. человек. Агентство Reuters отмечает, что толчки ощущались в Мехико.