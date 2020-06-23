В Адыгее вдове ветерана Великой Отечественной войны вернули похищенную награду супруга

МАЙКОП, 23 июня. /ТАСС/. Орден Отечественной войны II степени, похищенный жителем Кубани из частного дома покойного ветерана Великой Отечественной войны из Адыгеи, возвращен его вдове, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"В преддверии парада Победы прокурор Гиагинского района Адыгеи Алексей Зобнин и начальник следственного отдела МВД России по Гиагинскому району Рустам Снахов вернули вдове ветерана Великой Отечественной войны Андрея Гавриловича Руденко, Марии Ивановне Руденко, ранее похищенную у нее награду супруга - орден Отечественной войны II степени", - говорится в сообщении.

Ранее следователем по факту грабежа было возбуждено уголовное дело по пунктам "в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры Гиагинского района.

По версии следствия, ранее судимый житель Краснодарского края повредил окно в доме Марии Ивановны и проник в дом. Злоумышленник потребовал у нее сбережения и, получив отказ, забрал наградные ордена и медали, принадлежащие ее супругу и около 2 тыс. рублей. Ударив женщину, житель Кубани скрылся, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Преступник арестован. Проводятся мероприятия, направленные на поиск остального похищенного имущества, для возвращения законному владельцу", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.