Кузнецова рассказала о состоянии новорожденных, обнаруженных в квартире в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что состояние пятерых новорожденных детей, которых обнаружили с двумя женщинами в квартире на северо-востоке Москвы, удовлетворительное. Соответствующую информацию предоставили ТАСС во вторник в пресс-службе детского омбудсмена.

"Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование. Предварительно, состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно. Сейчас как можно скорее необходимо найти законных представителей этих детей, а также установить причины и обстоятельства, по которым новорожденные оказались в этой квартире, чтобы определиться с дальнейшими шагами по жизнеустройству детей. Самое главное - малыши в безопасности, их здоровью ничего не угрожает, а другие вопросы - решаемы", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Отмечается, что уполномоченный находится на связи со Следственным комитетом по Москве, департаментом социальной защиты, региональным детским омбудсменом, а также врачами медицинских учреждений.

Ранее в квартире в Останкинском районе столицы полицейские обнаружили пятерых новорожденных детей. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней. Полицию вызвали соседи, которые услышали детский плач. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").