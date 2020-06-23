В МЧС прогнозируют подтопления на Дальнем Востоке и пожары в Сибири в ближайшую неделю

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ученые МЧС РФ прогнозируют на ближайшую неделю подъем воды на реках Дальнего Востока, пожары в сибирской тайге и возможные аварии судов из-за туманов на Крайнем Севере. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"В соответствии с расчетами ученых ВНИИ ГОЧС, в период с 22 по 29 июня продолжится воздействие устойчивого циклона, вследствие чего ожидается выпадение обильных осадков до 65 мм и прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход рек на пойму в шести районах Амурской области, пяти районах Приморского края и в 11 районах Забайкальского края, граничащих с Амурской областью и Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении.

Дожди ожидаются на Кавказе и на Кубани. Там в горах могут сойти сели. Особенно сильна опасность их схода в Кабардино-Балкарии в Эльбрусском и Баксанском районах. А на территории Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областей осадков давно не было, из-за жары есть риск деформации железнодорожного полотна.

"В период с 22 по 29 июня масштабные очаги природных пожаров прогнозируются в Сибирском федеральном округе в северных районах Республики Алтай, северных и восточных районах Республики Тыва, южных районах Республики Хакасия, западных и восточных районах Красноярского края, восточных и юго-западных районах Иркутской области, а также на территории семи субъектов Дальневосточного федерального округа", - отмечается в сообщении.

На Крайнем Севере ученые прогнозируют туманы, из-за чего возможны аварии судов.