В Оренбургской области возбудили дело после смерти мужчины, ожидавшего скорую

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после смерти 21-летнего молодого человека, страдавшего заболеванием сердца, на вызов к которому в поселок Екатериновка Тюльганского района Оренбургской области якобы несвоевременно приехала бригада скорой медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Оренбургской области.

"В результате мониторинга сообщений средств массовой информации и социальных сетей получена информация о несвоевременном прибытии бригады скорой медицинской помощи по вызову в п. Екатериновка Тюльганского района к 21-летнему парню, страдавшему заболеванием сердца. Предпринятые реанимационные мероприятия результата не дали, пациент скончался. В настоящее время следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении.

Надзорное ведомство намерено провести проверку обстоятельств гибели гражданина. Прокурору предстоит дать оценку работе органов системы здравоохранения, а также принять меры к восстановлению законности и недопущению в будущем аналогичных случаев, уточнили в пресс-службе.

В сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области приводится версия событий со слов отца умершего молодого человека, опубликованных в СМИ. Мужчина рассказал, что экипаж скорой помощи прибыл лишь спустя несколько часов и после вмешательства депутата Тюльганского районного совета, к которому обратились родители.

"Кроме того, согласно словам Мысик А. (отец умершего - прим. ТАСС), решение о предоставлении возможности проведения операции в городе Пензе его сыну, страдавшему заболеванием Вольфа-Паркинсона, принято несвоевременно, после его неоднократных жалоб и обращений с целью привлечь внимание к сложившейся ситуации. Более того, на протяжении года после соответствующего решения о необходимости оперирования Мысика В. А. мер к его отправке в город Пензу принято не было, какое-либо медицинское наблюдение за состоянием сына местными медицинскими службами не осуществлялось", - отмечается в сообщении ведомства.

Возбудить уголовное дело поручил руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области. Следователям предстоит детально исследовать обстоятельства оказания медицинской помощи молодому человеку и дать правовую оценку действиям ответственных лиц, уточнили в управлении.