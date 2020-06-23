СК возбудил дело по факту обрушения пешеходного моста в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста в апреле в поселке Борисоглебский Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Мост через реку Устье обрушился 22 апреля во время сильного ветра, в результате происшествия никто не пострадал.

"Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту обрушения пешеходного моста через реку Устье в поселке Борисоглебский в апреле 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обрушившийся мост был введен в эксплуатацию в 2015 году. Разрешение было выдано администрацией Борисоглебского муниципального района на основании неполного пакета документов - не хватало заключения органа государственного строительного надзора о безопасности объекта.

Администрация Борисоглебского сельского поселения не разработала проект содержания моста, включающий предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкций. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.