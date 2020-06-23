Подозреваемые в ограблении дома солиста Uma2rman причастны к серии краж в Подмосковье

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Задержанные за ограбление дома солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского в Химках причастны к серии краж в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании троих подозреваемых в ограблении дома певца Кристовского в подмосковном коттеджном поселке "Эдем".

"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержаны трое подозреваемых в кражах имущества из загородных коттеджей. Имеются основания полагать, что задержанные причастны к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Предварительная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 3 млн рублей", - сказала Волк.

Как отметила представитель МВД, в дома злоумышленники проникали, вскрывая пластиковые окна и двери с помощью слесарного инструмента. Промышляли они в основном на территории городских округов Красногорск и Мытищи. В связи с этим возбуждено несколько уголовных дел по статье о краже (158 УК РФ). Подозреваемыми оказались ранее судимые уроженцы одного из государств ближнего зарубежья от 33 до 37 лет.

По словам Волк, в ходе обысков в квартирах фигурантов полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, инструменты, более 10 сим-карт различных операторов, ювелирные украшения, номерные пластиковые карты, 15 наручных часов, раскладные ножи, коробки от мобильных телефонов, два планшета и отпугиватель собак, которые имеют отношение к преступлениям.

Ранее СМИ сообщали, что в дом певца два дня назад пробрались грабители, пока его с семьей не было, вскрыли оружейный шкаф и забрали драгоценности.