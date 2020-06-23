Сотрудники Росгвардии нашли гранату и еще один снаряд на месте взрыва в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Взрывотехники ОМОН провели обследование участка в Волховском районе Ленинградской области, где произошел взрыв боеприпаса во время его разборки, в результате чего пострадал мужчина, и обнаружили гранату и еще один снаряд. Об этом сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и области.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что житель Волховского района попал в больницу с тяжелыми минно-взрывными травмами, а также ожогами 25% тела. По данным источника, пострадавший пытался распилить снаряд времен войны и подорвался.

"В результате обследования территории специалисты Росгвардии обнаружили остатки распиленного боеприпаса, ручную гранату РПГ-40 и артиллерийский снаряд времен войны. Снаряды были вывезены сотрудниками ОМОН для уничтожения на специализированном полигоне, граната направлена на экспертизу", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что взрывотехники также установили, что при попытке разборки взорвался 105-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Инцидент, по данным ведомства, произошел на участке в городе Сясьстрой.