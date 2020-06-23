Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

ТАСС, 23 июня. Губернатор мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат сообщил об одном погибшем в результате произошедшего во вторник мощного землетрясения.

"По предварительным данным, в [населенном пункте] Крусеситас произошло обрушение [здания], при котором один человек погиб и еще один пострадал", - сказал Мурат во время прямого включения, которое транслировалось на сайте газеты Milenio. По словам губернатора, стихия также нанесла некоторым зданиям и объектам инфраструктуры ущерб, который власти пока оценивают как небольшой.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, очаг подземного толчка магнитудой 7,5 залегал на глубине 5 км на расстоянии в 23 км от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье. Землетрясение ощущалось на территории по меньшей мере пяти регионов, в том числе в столице страны. Глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум в своем Twitter указала, что городская администрация уже получила информацию об обрушении нескольких стен, сведений о пострадавших нет.

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико.